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Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении двух автобусов в Караганде

Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении двух автобусов в Караганде Фото: akorda.kz
В Караганде после столкновения двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель травматологического центра многопрофильной больницы им. профессора Х.Ж. Макажанова Берик Тулеубаев, на данный момент 18 пострадавших. Четверо из них – в тяжелом состоянии.

"Благодаря четкой работе ситуационного центра тяжелые больные были распределены между стационарами. Начаты противошоковые реанимационные мероприятия в условиях операционной. На данный момент состояние больных тяжелое. Проводится интенсивная терапия".Берик Тулеубаев.

В Караганде 25 ноября утром на мосту столкнулись два автобуса. Один из водителей погиб на месте происшествия. 

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Анастасия Стативкина
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