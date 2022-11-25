Айжан Байзакова показала свой завтрак за 100 тысяч тенге

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова показала свой завтрак за 100 тыс. тенге на Мальдивах, где она с мужем проводит медовый месяц, сообщает Zakon.kz.

Айжан в Instagram-Stories рассказала, что увидела у другого блогера завтрак, который стоит 100 тыс. тенге, и попросила мужа о таком.

Фото: Instagram/bayzakova



"Муж мне говорит: "Это же транжирство, лучше что-нибудь другое". Я красиво так объяснила, что он нужен, я же блогер в конце концов. Со слезами на глазах я получила этот завтрак и, вспомнив, что я не умею фоткаться, как Мадлен, поняла, что реально смысла в нем не было. Ну вот такая вот блогерская жизнь", – написала Байзакова.

По ее словам, ради этого бесполезного завтрака блогеру пришлось проснуться в 8:00.

"Мужик злой, бассейн холодный... Там еще слышим рядом женщина мужу говорит: "Я тоже так хочу". Женщины, мы такие отвратительные иногда, плохо друг на друга влияем", – посмеялась Айжан.

Также блогер опубликовала романтичное видео с медового месяца.

"Изначально мы хотели свадьбу на Мальдивах, а потом вспомнили, что мы казахи, что той должен быть по-любому. Зато убили двух зайцев одним выстрелом – и медовый месяц, и день рождения (мужа. – Прим. ред.) справили тут. Это просто рай на земле… романтика, спокойствие. Я так счастлива", – написала Айжан Байзакова под публикацией.

Ранее Айжан Байзакова, которая недавно вышла замуж, рассказала, как познакомилась с супругом, а также о том, как она относится к своей свекрови.