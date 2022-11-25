В Минтруда ответили на критику Токаева по трудоустройству безработных

В СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев ответил на вопрос о критике со стороны главы государства, который говорил, что большинство мер в программах и проектах по содействию занятости – это предоставление временных рабочих мест, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ордабаев сказал, что ряд мер занятости, которые предлагаются в рамках национального проекта и других направлений, являются временными, так как созданы для краткосрочной поддержки безработных.

"Действительно, ряд активных мер содействия занятости имеют краткосрочный характер. Это своего рода спасательный круг для граждан, которые остались без работы. В последующем они имеют возможность где-то трудоустроиться". Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев

По словам вице-министра, на 1 ноября 2022 года в рамках 10 национальных проектов и других мер содействия занятости уже трудоустроены 764,8 тыс. человек. Из них на постоянные рабочие места – 556,1 тыс. человек.

Олжас Ордабаев был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана 1 августа 2022 года.