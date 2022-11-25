Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Минтруда ответили на критику Токаева по трудоустройству безработных

Казахстан занятость безработные МТСЗН Фото: Zakon.kz
В СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев ответил на вопрос о критике со стороны главы государства, который говорил, что большинство мер в программах и проектах по содействию занятости – это предоставление временных рабочих мест, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ордабаев сказал, что ряд мер занятости, которые предлагаются в рамках национального проекта и других направлений, являются временными, так как созданы для краткосрочной поддержки безработных.

"Действительно, ряд активных мер содействия занятости имеют краткосрочный характер. Это своего рода спасательный круг для граждан, которые остались без работы. В последующем они имеют возможность где-то трудоустроиться". Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев

По словам вице-министра, на 1 ноября 2022 года в рамках 10 национальных проектов и других мер содействия занятости уже трудоустроены 764,8 тыс. человек. Из них на постоянные рабочие места – 556,1 тыс. человек.

Олжас Ордабаев был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана 1 августа 2022 года. 

Читайте также

Пропускную способность по Транскаспийскому коридору увеличат к 2025 году

78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальном домогательстве

ДЧС обратился к астанчанам из-за резкого ухудшения погоды

Нургуль Жигер
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления