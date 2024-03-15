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Трудоустроить бастующих в Мангистауской области нефтяников обещают в Минтруда

Мангистауская область, забастовка, Минтруда , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев в СЦК высказался о трудоустройстве бастующих в Мангистауской области нефтяниках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Ордабаев заявил, что конкретной информации именно по трудоустройству бастующих нефтяников у него нет.  

"По статусу – у меня нет информации, нужно уточнить. В целом всем гражданам, которые в Мангистауской области обращались за работой, наш карьерный центр предлагает свободные вакансии. В том числе и тем не трудоустроенным гражданам, которые сейчас находятся в состоянии забастовок. Им всем предлагали свободные вакансии в их населенных пунктах, кто-то из них согласился, кто-то нет, но всем предлагаются свободные рабочие места", – заявил он.

При этом он отметил, что на электронной бирже труда Жанаозена имеется 629 активных вакансий.

"Рабочее место есть свободное. Всех призываем приходить, мы постараемся найти рабочие места. Они есть в соответствии с теми профессиями, которыми обладают эти граждане. Есть, что предложить", – резюмировал вице-министр.

Забастовка работников нефтесервисной компании West Oil Software началась 11 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что 24 февраля 2024 года – это крайний срок, когда бастующие  должны вернуться на свои рабочие места. 

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