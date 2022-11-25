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В Алматы "заминировали" несколько школ

В Алматы "заминировали" школу Фото: Zakon.kz
Ряд объектов образования "заминировали" в Алматы. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Как передает с места событий корреспондент Zakon.kz, после сообщения о том, что в здании общеобразовательной школы №87 возможно заложено взрывное устройство, школьников и сотрудников эвакуировали из здания.

В Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы

Фото: Zakon.kz

Также наши читатели сообщили об эвакуации из школы №66.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

"В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения оперативными и экстренными службами города в настоящее время проводятся проверочные мероприятия в ряде объектов образования города".Пресс-служба ДП Алматы

Жителей южной столицы в ведомстве попросили "отнестись с пониманием".

21 ноября 2022 года в Таразе "минировали" два корпуса политехнического колледжа. Это же образовательное учреждение "заминировали" 22 ноября.

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