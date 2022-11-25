Замгендиректора ТОО "Казфосфат": Ситуацию на руднике нельзя назвать забастовкой

Вечером 25 ноября 2022 года в Таразе прошел брифинг с участием замгендиректора ТОО "Казфосфат" Ерсина Сариева и замакима Жамбылской области Еркина Уйсимбаева, которые рассказали о ситуации на руднике Коксу ГПК "Каратау" ТОО "Казфосфат", сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пятницу начали бастовать работники Жанатасского филиала "Казфосфата". Причина недовольства рабочих – низкая оплата труда. В социальных сетях было распространено видео, где говорится, что рабочим самостоятельно приходится покупать рабочую одежду, респираторы, мыло.



В сообщении, распространенном руководством "Казфосфата", говорится, что все вопросы с рабочими обсуждены. Люди вернулись на свои рабочие места. По словам замгендиректора ТОО "Казфосфат" Ерсина Сариева, ситуацию на руднике нельзя назвать забастовкой. То есть то, что в соцсетях некие лица представили как акцию протеста, по его словам, на самом деле оказалось общим собранием коллектива филиала.

"По поводу выполнения требований. Ранее зарплату поднимали. Будем рассматривать возможность решить этот вопрос. Что касается рабочей одежды, ее покупают и выдают рабочим", – сказал на брифинге замгендиректора ТОО "Казфосфат" Ерсин Сариев.

Он также отметил, что руководство предприятия планирует провести замену оборудования.



"Мы постепенно будем производить модернизацию на предприятиях". Ерсин Сариев

В ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций замакима области Еркин Уйсимбаев рассказал, что 25 ноября текущего года на площадке рудника "Коксу" ГПК "Каратау" ТОО "Казфосфат" работники выступили с требованием повысить заработную плату. Он также отметил, что заместитель генерального директора и заместитель председателя правления ТОО "Казфосфат" встретились с работниками и провели разъяснительные беседы. Прокурором района даны разъяснения действующего законодательства.



"Полная информация по вопросам повышения заработной платы будет предоставлена 29 ноября текущего года. В настоящее время созданная рабочая группа проводит соответствующие мероприятия. Работники вернулись на рабочие места. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная". Еркин Уйсимбаев

23 ноября 2022 года работники компании "Казфосфат" собрались перед зданием предприятия в Таразе после инцидента, который местные власти охарактеризовали как "недопонимание" между сотрудниками и начальником управления по цифровой трансформации компании.

