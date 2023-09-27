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Свыше 10 тонн дизтоплива украли с завода ТОО "Казфосфат" в Жамбылской области

Свыше 10 тонн дизтоплива украли с завода ТОО "Казфосфат" в Жамбылской области Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области пресекли деятельность группы лиц, которая на протяжении длительного времени занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО "Казфосфат" в городе Жанатас, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. По версии полицейских, он и работники завода на протяжении длительного времени вывозили в крупных объемах дизельное топливо.

"В результате обысков по месту жительства задержанного изъяты свыше 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья".Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 "Кража, совершенная в крупном размере" УК РК.

"Иные сведения, согласно ст. 201 УПК РК, не подлежат разглашению", – добавили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

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