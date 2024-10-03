Токаев подчеркнул ответственность депутатов за мандат доверия народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, подчеркнул ответственность депутатов за мандат доверия народа, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия.

"Избиратели вас хорошо знают. Они обращаются к вам с проблемами и надеются, что вы поможете их решить. Необходимо глубоко осознавать эту ответственность и верно служить народу. Вы знаете, что происходит в мире. Главное – в нашей стране царят мир и благополучие. Конечно, могут возникнуть и различные трудности. Однако в единстве и согласии мы обязательно преодолеем их". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "мирная жизнь под чистым небом – наше главное богатство".

"Я твердо верю, что у нашей Родины светлое будущее. В конце концов, у всех нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана и повышение благосостояния народа. Убежден, что вы с честью справитесь с этой задачей. Форум депутатов в будущем должен стать традиционным и проводиться на постоянной основе. Желаю успехов в работе форума!" Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал, кого всегда будет поддерживать государство.

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О том, с чего начал свое выступление Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов всех уровней, можете узнать здесь.