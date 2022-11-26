Токаев подписал указ о развитии сел

26 ноября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности Касым-Жомарт Токаев постановил:

до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы;

принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.



Также отмечено, что контроль за исполнением настоящего указа необходимо возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

В заключении сказано, что настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Также президент Казахстана подписал указ о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов.