Астанчане возмутились завышенными счетами за тепло и свет: антимонопольщики сделали заявление

В столичном Департаменте комитета по регулированию естественных монополий прокомментировали ситуацию с повышением тарифов на тепло и свет, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на днях жители столицы, получив квитанции за январь 2024 года, заметили завышенные счета за тепло- и электроэнергию.

"Тариф ТОО "Астанаэнергосбыт" скорректирован с 1 января 2024 года с учетом увеличения расходов на оплату труда, роста стоимости стратегического товара и увеличения объема предоставляемых услуг. Уровень тарифа на тепловую энергию зависит от уровня затрат, необходимых для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией", – говорится в сообщении.

Кроме того, уровень тарифа на теплоснабжение зависит в первую очередь от стоимости вида топлива (газ, мазут, уголь), в структуре которого он занимает основную долю. Соответственно, изменение цены на топливо, а также на его транспортировку, привело к изменению конечного тарифа на услугу теплоснабжения.

"Также в структуре тарифа ТОО "Астанаэнергосбыт" 97% затрат занимают "затраты на производство тепловой энергии (АО "Астана-Энергия")" и "затраты на распределение тепловой энергии (АО "Астана-Теплотранзит"). С учетом вышесказанных факторов тариф ТОО "Астанаэнергосбыт" за снабжение тепловой энергией изменен для населения на 20% (тариф без НДС с 2765,18 тенге за Гкал до 3318,22 тенге за Гкал)", – отмечается в пресс-релизе.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что на конечный чек повлияло не только повышение тарифа, но и температура наружного воздуха, и как следствие увеличение объема потребления. То есть, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше потребление тепловой энергии. Например, в декабре прошлого года среднемесячная температура составила -8,9 градуса, а в январе текущего года температура составила -11,9 градуса. Соответственно, потребители тепловой энергии увидели некую разницу в квитанциях за прошлые месяцы с учетом измененного тарифа с начала года.

Касательно завышенных счетов за электроснабжения в ДКРЕМ сообщили, что в отопительным периоде цена на услуги по розничной реализации электрической энергии ТОО "Астанаэнергосбыт" не менялась.

"По электрической энергии начисление производится на основе показаний приборов учета за фактический потребленный объем электроэнергии. В единичных случаях бывает некорректная передача показаний прибора учета. В таких случаях ДКРЕМ по Астане сообщает, что в случае выявления некорректности показаний приборов учета и начислений потребитель имеет возможность обратиться в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана по адресу: ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан "е-Otinish", – подчеркнули в ведомстве.

Также в ДКРЕМ отметили, что в случае подтверждения доводов потребителя по результатам внеплановых проверок будут приняты меры в рамках законодательства РК.

"При этом сообщаем, что на сегодня на основании поступивших обращений ДКРЕМ будет открыта внеплановая проверка в отношении субъекта-монополиста", – заявили в ведомстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию. Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды.

