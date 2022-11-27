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В Темиртау толпа мужчин избила водителя скорой, который выехал к роженице

Водителя скорой в Темиртау избили Фото: Zakon.kz
Сотрудники станции скорой помощи Темиртау опубликовали письмо, в котором рассказали о трудностях своих рабочих дней. В одном из случаев агрессивный водитель Lexus стал угрожать расправой водителю скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По данным бригады медиков, 21 ноября на переезде ж/д путей в поселке Актау в Карагандинской области водитель Lexus нарушил ПДД и препятствовал движению машины скорой, которая спешила на вызов к ребенку. В итоге между водителем Lexus и скорой произошел конфликт.

Через час водитель Lexus прибыл на базу скорой помощи, якобы с ножом, и стал угрожать водителю расправой. После вмешательства фельдшеров он уехал.

Когда скорая собиралась ехать на следующий вызов к беременной женщине на роды, подъехал еще один автомобиль с другим мужчиной, желавшим выяснить отношения с водителем скорой. Медики объяснили, что они едут помочь беременной, после чего незнакомец поехал за ними.

Пока врачи принимали роды, водителя скорой избили трое. Также к месту подъехало еще 20 человек. Толпа разошлась благодаря уговорам фельдшеров, которые заявили, что пациентку нужно срочно доставить в роддом.

Конфликт на этом не закончился. 24 ноября на базу скорой помощи снова пришли мужчины и потребовали водителя, с которым была перепалка. Узнав, что на смене другой водитель, они уехали.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили Zakon.kz, что по факту избиения водителя начали расследование по статье "Хулиганство". Ход расследования взяло на контроль руководство УП города Темиртау.

К слову, 26 сентября на церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев обратить внимание на настоящих героев страны.

"Настоящие герои не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты. Герои находятся среди нас. Каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику".Касым-Жомарт Токаев


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