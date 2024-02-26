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Очередной беспредел: в Темиртау избили водителя скорой

Очередной беспредел: в Темиртау избили водителя скорой Фото: Zakon.kz
В последнее время по Казахстану участились случаи нападения на медицинских работников. В начале 2024 года в Караганде злоумышленник нанес несколько ударов водителю скорой. Теперь двое мужчин напали на водителя и избили его уже в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Очередное нападение произошло ночью 26 февраля 2024 года в одном из дворов города, когда бригада приехала на вызов к больному.

Коллеги пострадавшего поделились видео с места происшествия.

Автор в подписи к публикации уточнил:

"Приехали на вызов, Избили водителя. Украли некоторые вещи".

В пресс-службе полиции Карагандинской области, комментируя инцидент, отметили, что подозреваемых уже задержали.

"Неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что беспредельщиков водворили в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование", – заключили в пресс-службе.

Ранее в Караганде неизвестный мужчина нанес несколько ударов водителю скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Позднее аким области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим. Спустя пару дней мужчину задержали.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область Темиртау
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