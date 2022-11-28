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Куда обращаться алматинцам, если дома агрессор

Куда обращаться алматинцам, если дома агрессор Фото: pixabay
С 25 ноября по 10 декабря в Алматы проводится республиканская акция "16 дней без насилия!", сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Диас Дуанбеков отметил, что акция необходима в целях профилактики и пресечения бытового насилия, повышения уровня доверия к органам полиции.

В рамках мероприятия запланирована проверка по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД, выявление и постановка на учет лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкогольными напитками, а также недопущение с их стороны преступлений в сфере быта.Диас Дуанбеков

Также в проведении акции активное участие принимают кризисные центры, где работают телефоны доверия по оказанию консультативно-правовой и психологической помощь.

Если вам стало известно о фактах насилия в семье, либо вы стали жертвой такого насилия, вам необходимо обратиться в полицию по следующим телефонам:

  • ДП города Алматы: 254-45-99;
  • УП Алмалинского района: 254-46-09;
  • УП Алатауского района: 227-55-54;
  • УП Ауэзовского района: 298-53-33;
  • УП Бостандыкского района: 254-47-26;
  • УП Жетысуского района: 254-49-43;
  • УП Медеуского района: 254-48-66;
  • УП Турксибского района: 298-54-25;
  • УП Наурызбайского района: 254-49-48.

Кроме того, предоставлены телефоны кризисных центров:

  • ОФ "Родник" – 396-19-38;
  • КГУ "Жан-Сая"- 150 (анонимно, круглосуточно), 8-771-450-34-50, 8-727-243-22-21;
  • ОФ "Дом мамы" – 8-747-311-41-09, 8-747-311-40-51, 8-747-311-40-67.

В сентябре стало известно, что в Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти.

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Анастасия Московчук
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