Куда обращаться алматинцам, если дома агрессор
Фото: pixabay
С 25 ноября по 10 декабря в Алматы проводится республиканская акция "16 дней без насилия!", сообщает Zakon.kz.
Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Диас Дуанбеков отметил, что акция необходима в целях профилактики и пресечения бытового насилия, повышения уровня доверия к органам полиции.
В рамках мероприятия запланирована проверка по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД, выявление и постановка на учет лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкогольными напитками, а также недопущение с их стороны преступлений в сфере быта.Диас Дуанбеков
Также в проведении акции активное участие принимают кризисные центры, где работают телефоны доверия по оказанию консультативно-правовой и психологической помощь.
Если вам стало известно о фактах насилия в семье, либо вы стали жертвой такого насилия, вам необходимо обратиться в полицию по следующим телефонам:
- ДП города Алматы: 254-45-99;
- УП Алмалинского района: 254-46-09;
- УП Алатауского района: 227-55-54;
- УП Ауэзовского района: 298-53-33;
- УП Бостандыкского района: 254-47-26;
- УП Жетысуского района: 254-49-43;
- УП Медеуского района: 254-48-66;
- УП Турксибского района: 298-54-25;
- УП Наурызбайского района: 254-49-48.
Кроме того, предоставлены телефоны кризисных центров:
- ОФ "Родник" – 396-19-38;
- КГУ "Жан-Сая"- 150 (анонимно, круглосуточно), 8-771-450-34-50, 8-727-243-22-21;
- ОФ "Дом мамы" – 8-747-311-41-09, 8-747-311-40-51, 8-747-311-40-67.
В сентябре стало известно, что в Кызылорде пьяный мужчина избил жену до смерти.
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