Дархан Жазыкбаев остается на посту главы Агентства по делам госслужбы
Фото: пресс-служба АДГС
28 ноября указом Касым-Жомарта Токаева Дархан Жазыкбаев переназначен главой Агентства по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz
"Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в указе, опубликованном на Акорде.
Жазыкбаев возглавляет АДГС с 11 января 2022 года.
Еще одним указом Асет Иргалиев также сохраняет свой пост.
Фото: primeminister.kz
"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — сказано в указе.
Он является председателем агентства с 6 января 2022 года.
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