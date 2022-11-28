Дархан Жазыкбаев остается на посту главы Агентства по делам госслужбы

28 ноября указом Касым-Жомарта Токаева Дархан Жазыкбаев переназначен главой Агентства по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz

"Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в указе, опубликованном на Акорде.

Жазыкбаев возглавляет АДГС с 11 января 2022 года.

Еще одним указом Асет Иргалиев также сохраняет свой пост.





Фото: primeminister.kz



"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — сказано в указе.

Он является председателем агентства с 6 января 2022 года.