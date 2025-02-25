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События

Глава Агентства по делам госслужбы доложил Токаеву о проделанной работе

Глава Агентства по делам госслужбы доложил Токаеву о проделанной работе, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 18:33 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 февраля принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2024 год, а также планах на предстоящий период.

"Дархан Жазыкбай представил сведения об автоматизации и цифровизации кадровых процессов, результатах масштабирования интегрированной информационной системы eQyzmet, позволяющей формировать базу потенциальных кандидатов в соответствии с квалификационными требованиями по специальности и функциональному направлению", – говорится в сообщении. 

Глава государства был проинформирован о внедрении цифрового функционала "Подбор персонала", позволяющего на основе электронных личных дел формировать рейтинг кандидатов на руководящие позиции. Отбор претендентов осуществляется с использованием цифрового рейтинга, учитывающего их личное и профессиональное развитие.

Президент был ознакомлен с результатами исполнения его поручения по автоматизации кадровой деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета. Председатель агентства сообщил, что к информационной системе "Единая кадровая служба" подключены 19 подведомственных организаций восьми государственных органов. В текущем году планируется подключение около 2 400 подведомственных организаций 47 госорганов, в которых работают порядка 500 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о мерах по привлечению квалифицированных специалистов и талантливой молодежи на государственную службу, дебюрократизации госаппарата. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено результатам цифрового мониторинга соблюдения прав услугополучателей, организации обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами и стажировок государственных служащих за рубежом.

Президент дал ряд поручений, касающихся работы над проектом нового закона "О государственной службе" и реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы. Также отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему государственной службы для повышения эффективности государственного аппарата.

Ранее Токаев встретился с министром иностранных дел Омана, обсудив новые направления сотрудничества. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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