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Марат Омаров остается на посту председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

Марат Омаров остается на посту председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Фото: gov.kz
Марат Омаров остается на посту председателя Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован 28 ноября на сайте Акорды.

Марат Омаров родился 20 сентября 1988 года в Семее.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· британская школа Buckswood School, программа GCSE (2004-2005);

· британский колледж Buckswood School, программа A-Level (2005 – 2007);

· британский Университет Йорка по программе "Болашақ" (2010);

· Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), магистратура (2011), специальность "магистр социальных наук".

Трудовой стаж:

· советник министра экономического развития и торговли (в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014);

· заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

· управляющий директор АО "Казахтелеком" (2016-2017);

· председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации – председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") (04.2017 – 05.2019);

· управляющий директор – член правления холдинга "Байтерек" (05.2019 – 10.2020);

· заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (10.2020 – 16.08.2022);

С 16 августа 2022 года является председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

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