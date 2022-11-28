Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец монтирует клипы для певицы Рианны

Казахстанец стал редактором видеороликов певицы Рианны Фото: Instagram/badgalriri
Карагандинец Адильхан Дюсембаев стал редактором видеороликов американской певицы Рианны, сообщает Zakon.kz.

Заказ смонтировать ролики для Рианны поступил к Адильхану от студии BRTHR, которая давно работает со звездами шоу-бизнеса.

Он работал над промороликами для Savage X Fenty Show – это специальный американский телевизионный выпуск о ежегодном показе мод бренда Рианны.

"Я получил задание от режиссера студии BRTHR и полную свободу действий. Две недели с утра до позднего вечера почти не выходил из дома, чтобы закончить работу в срок. Это второе видео для Рианны. Также я монтировал анонсовый ролик к этому проекту", – рассказал Адильхан.

Адильхан Дюсембаев уже 10 лет занимается фото- и видеосъемкой, а также монтажом. Работал с такими знаменитыми брендами, как Snipes и Levi's. Монтирует видео для известных казахстанских музыкантов, в числе которых Скриптонит. В этом году снял документальный фильм о казахстанском брейкдансере Николае Черникове.


Специализированного образования у молодого человека нет. По его словам, он просто увлекся сначала фото-, а потом видеосъемкой. Много смотрел, что делают другие, общался с любителями и профессионалами в этой сфере. Поворотным моментом стала съемка концерта американского рэпера ScHoolboy Q в Москве.

"Это было два года назад. ScHoolboy Q – мой кумир. Я просто купил билет на его концерт и поехал снимать, хотя и не был аккредитован. Один из организаторов оказался из Караганды, он познакомил меня с ScHoolboy Q. У меня есть татуировка с обложкой его альбома. И когда музыкант это увидел, добавил меня в свой сториз, где около 5 млн его подписчиков. Потом видео с концерта я выложил в Instagram. Оно набрало почти 15 тыс. просмотров. Думаю, тогда меня и заметили. Сейчас с помощью интернета есть возможность заявить о себе всему миру. Нужно только верить в свое дело и любить его", – считает Адильхан.

В марте 2021 года популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми" за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN. 


Читайте также

Айжан Байзакова показала свой завтрак за 100 тысяч тенге

Джонни Депп не вернется к роли капитана Джека Воробья

Американский рэпер предложил Дональду Трампу стать его вице-президентом

Анастасия Стативкина
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минусовая температура
В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Режим ЧС, Экибастуз, авария на теплосетях
В Экибастузе объявили режим ЧС
Прибыл в Москву
Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления