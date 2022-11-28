Казахстанец монтирует клипы для певицы Рианны

Карагандинец Адильхан Дюсембаев стал редактором видеороликов американской певицы Рианны, сообщает Zakon.kz.

Заказ смонтировать ролики для Рианны поступил к Адильхану от студии BRTHR, которая давно работает со звездами шоу-бизнеса.

Он работал над промороликами для Savage X Fenty Show – это специальный американский телевизионный выпуск о ежегодном показе мод бренда Рианны.

"Я получил задание от режиссера студии BRTHR и полную свободу действий. Две недели с утра до позднего вечера почти не выходил из дома, чтобы закончить работу в срок. Это второе видео для Рианны. Также я монтировал анонсовый ролик к этому проекту", – рассказал Адильхан.

Адильхан Дюсембаев уже 10 лет занимается фото- и видеосъемкой, а также монтажом. Работал с такими знаменитыми брендами, как Snipes и Levi's. Монтирует видео для известных казахстанских музыкантов, в числе которых Скриптонит. В этом году снял документальный фильм о казахстанском брейкдансере Николае Черникове.





Специализированного образования у молодого человека нет. По его словам, он просто увлекся сначала фото-, а потом видеосъемкой. Много смотрел, что делают другие, общался с любителями и профессионалами в этой сфере. Поворотным моментом стала съемка концерта американского рэпера ScHoolboy Q в Москве.

"Это было два года назад. ScHoolboy Q – мой кумир. Я просто купил билет на его концерт и поехал снимать, хотя и не был аккредитован. Один из организаторов оказался из Караганды, он познакомил меня с ScHoolboy Q. У меня есть татуировка с обложкой его альбома. И когда музыкант это увидел, добавил меня в свой сториз, где около 5 млн его подписчиков. Потом видео с концерта я выложил в Instagram. Оно набрало почти 15 тыс. просмотров. Думаю, тогда меня и заметили. Сейчас с помощью интернета есть возможность заявить о себе всему миру. Нужно только верить в свое дело и любить его", – считает Адильхан.

В марте 2021 года популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми" за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN.



