Рианну осудили из-за лишнего веса и прыщей после родов

Американскую певицу и бизнесвумен Рианну засняли на пляже с мужем A$AP Rocky, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hola, Рианна и A$AP Rocky в данное время отдыхают на родине певицы – Барбадосе. Для прогулке по пляжу она выбрала майку и прозрачную юбку. Однако поклонники не оценили ее образ из-за лишнего веса и прыщей. По их мнению, певице "нужно прийти в форму после родов".

Ранее сообщалось, что бьюти-бренд певицы Рианны стал партнером Олимпийских игр в Париже.