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Рианну осудили из-за лишнего веса и прыщей после родов

американская певица, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 00:17 Фото: Instagram/asaprocky
Американскую певицу и бизнесвумен Рианну засняли на пляже с мужем A$AP Rocky, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hola, Рианна и A$AP Rocky в данное время отдыхают на родине певицы – Барбадосе. Для прогулке по пляжу она выбрала майку и прозрачную юбку. Однако поклонники не оценили ее образ из-за лишнего веса и прыщей. По их мнению, певице "нужно прийти в форму после родов".

Ранее сообщалось, что бьюти-бренд певицы Рианны стал партнером Олимпийских игр в Париже.

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