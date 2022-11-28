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Школьников второй смены в Павлодаре и Усть-Каменогорске перевели на дистанционку

Школьников второй смены в Павлодаре и Усть-Каменогорске перевели на дистанционку Фото: Zakon.kz
28 ноября из-за сильных морозов в Павлодаре и Усть-Каменогорске школьников, учащихся во вторую смену, переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

По данным отдела образования города, в Павлодаре температура воздуха опустилась до -26°C. 

В связи с этим 28 ноября занятия учащихся предшкольных, 1-4 классов второй смены переводятся в дистанционный формат.

Кроме того, из-за понижения температуры до -32°C в Усть-Каменогорске занятия второй смены будут проводиться дистанционно.

В то же время в Астане не отменяли занятия для второй смены в школах.

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Анастасия Московчук
Павлодар Усть-Каменогорск
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