Семь лет лишения свободы дали жителю Шымкента за пропаганду терроризма

Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Шымкента по делу о пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК 21 сентября, ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Шымкента по делу о пропаганде терроризма и разжигании розни на религиозной почве.

"Осужденный изучал в интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана", – говорится в сообщении КНБ.

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.



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