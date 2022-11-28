7 лет за обман дольщиков: астанчанка украла 287 млн тенге

В Астане 28 ноября вынесен приговор директору, похитившей деньги дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Подсудимая, являясь директором ЖСК "Жеңіс Премиум Астана", получила от 94 дольщиков деньги на строительство МЖК "Талисман", и, не завершив строительство дома, украла 287 млн тенге, скрывшись за пределами Казахстана.



Как отметили в суде, дом МЖК "Талисман", будучи признанным проблемным объектом строительства в Астане, был достроен другим застройщиком в рамках государственной программы "Нурлы Жер".

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвесторов долевого, паевого строительства, созданием ЖСК, сроком на пять лет.



Приговор не вступил в законную силу.

5 ноября стало известно, что два года актюбинские дольщики не могут заселиться в собственные квартиры. В сложном положении оказалось почти 50 семей. Дом с виду готов, но люди по-прежнему ютятся у родственников или арендуют жилье.

