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Обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге: астанчанку посадили на 10 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 17:18 Фото: Zakon.kz
В Астане 28 октября 2024 года огласили приговор женщине, которая обещала за взятку добиться смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей. Подсудимой вменили покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.

Как рассказали в суде, в мае 2024 года Людмила Грачёва пришла домой к матери Куандыка Бишимбаева и сообщила, что ей нужны 100 млн тенге якобы для дальнейшей их передачи в качестве взятки апелляционной инстанции, чтобы смягчить приговор в отношении ее сына Куандыка Бишимбаева.

В тот же вечер потерпевшая отдала ей эту сумму.

"Однако действия подсудимой по хищению денежных средств Н. путем обмана не доведены до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, в связи с изобличением ее преступных действий сотрудниками Антикоррупционной службы. Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами НСД, видеозаписью и другими материалами уголовного дела". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана

В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать ее.

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Приговором суда судом присяжных заседателей Грачёва признана виновной и осуждена по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. 21 июня стало известно, что жительницу Астаны подозревают в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву. О завершении расследования этого дела сообщили 7 августа.

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