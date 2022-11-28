В Астане более 230 домов остались без газа из-за аварии
Фото: pixabay
В столице 28 ноября в 18:40 при проведении земляных работ строительной техникой ТОО "Газовик" был поврежден газопровод среднего давления, из-за чего полностью приостановлена подача газа в районе Коктал-1, сообщает Zakon.kz.
ЧП произошло по ул. Шугыла. Газопровод обеспечивает подачу природного газа на ГРПШ-14, 15, 16.
"Без газоснабжения находятся 236 абонентов. Возобновление подачи газа будет произведено после завершения аварийно-восстановительных работ". АО "КазТрансГаз Аймак"
Компания попросила жителей пострадавшего района закрыть аварийные краны.
9 ноября стало известно, что в Астане и Карагандинской области снизили цены на товарный газ.
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