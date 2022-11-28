В Астане более 230 домов остались без газа из-за аварии

Фото: pixabay

В столице 28 ноября в 18:40 при проведении земляных работ строительной техникой ТОО "Газовик" был поврежден газопровод среднего давления, из-за чего полностью приостановлена подача газа в районе Коктал-1, сообщает Zakon.kz.

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