#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.18
636.05
6.52
Происшествия

Грузовик снес газовую опору в Алматы: без газа остались санаторий и 50 домов

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 23:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Из-за ДТП с грузовиком был поврежден надземный газопровод. Без газа остались 50 домов и санаторий "Коктем", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Многотонный транспорт сбил газовую опору и дерево, из-за чего был поврежден надземный газопровод. В результате происшествия временно приостановлено газоснабжение 50 абонентов и санатория "Коктем". На месте ЧП сейчас работают аварийные службы Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq", привлечены две единицы спецтехники", – написал он в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что на проезжей части зафиксировано разлитие дизельного топлива, создающее пожарную опасность.

В связи с этим восстановительные работы запланированы на завтра, 16 сентября. Работы будут проводиться с 08:00 до 17:00 силами ТОО "Строй Сервис Холдинг" совместно с QazaqGaz Aimaq. 

Ранее в Казнете распространились кадры, на которых грузовик на огромной скорости сносит газовую опору. После столкновения транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Прокурора Актау признали виновным
15:49, Сегодня
Прокурора Актау признали виновным
Гибель в горах: путешественники погибли при обрыве канатки на Эльбрусе
03:59, 13 сентября 2025
Гибель в горах: путешественники погибли при обрыве канатки на Эльбрусе
Масштабная проверка в Астане: полиция и волонтеры вышли на улицы
18:25, 12 сентября 2025
Масштабная проверка в Астане: полиция и волонтеры вышли на улицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: