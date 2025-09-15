Грузовик снес газовую опору в Алматы: без газа остались санаторий и 50 домов

Из-за ДТП с грузовиком был поврежден надземный газопровод. Без газа остались 50 домов и санаторий "Коктем", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

"Многотонный транспорт сбил газовую опору и дерево, из-за чего был поврежден надземный газопровод. В результате происшествия временно приостановлено газоснабжение 50 абонентов и санатория "Коктем". На месте ЧП сейчас работают аварийные службы Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq", привлечены две единицы спецтехники", – написал он в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что на проезжей части зафиксировано разлитие дизельного топлива, создающее пожарную опасность.

В связи с этим восстановительные работы запланированы на завтра, 16 сентября. Работы будут проводиться с 08:00 до 17:00 силами ТОО "Строй Сервис Холдинг" совместно с QazaqGaz Aimaq.

Ранее в Казнете распространились кадры, на которых грузовик на огромной скорости сносит газовую опору. После столкновения транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.