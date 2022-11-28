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Главу Олимпийского комитета Швеции обвинили в сексуальных домогательствах

Швеция Фото: wikimedia.org
Главу Олимпийского комитета Швеции, почетного председателя Шведской лыжной ассоциации, члена правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Матса Орьеса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Expressen, дело 55-летнего Орьеса рассматривается в окружном суде Фалуна.

Согласно исковому заявлению, в июне 2022 года спортсмен приставал к женщине, "положив руку ей на бедро".

Имя пострадавшей не раскрывается в интересах следствия.

"Для меня это невероятно неприятная ситуация. Ее слова против моих, я отрицаю любые проступки со своей стороны. С нетерпением жду, когда все будет проверено и у меня будет возможность рассказать, что случилось на самом деле. Все происходящее кажется мне совершенно сюрреалистичным", - заявил он изданию.

На время судебных разбирательств Орьес покинул занимаемые им посты.

Отметим, что движение MeToo получило широкое распространение в октябре 2017 года. Движение осуждает сексуальное насилие и домогательства. Причиной его появления послужил скандал, связанный с кинопродюсером Харви Вайнштейном. После чего женщины в США и Европе стали активно выдвигать обвинения в отношении известных личностей.

К примеру, 25 ноября 78-летнему актеру сериала "Игра в кальмара" О Ён Су тоже было предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве.

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