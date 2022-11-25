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78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальном домогательстве

78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальном домогательстве Фото: Instagram/squidgamenetflix
Актера из сериала "Игра в кальмара" О Ён Су обвинили в сексуальном домогательстве, сообщает Zakon.kz.

25 ноября актеру сериала "Игра в кальмара" О Ён Су было предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве, сообщили в Yonhap News.

По сообщению южнокорейских чиновников, 24 ноября отделение прокуратуры района Соннам округа Сувон предъявило 78-летнему актеру обвинение без содержания под стражей. Обвинение базируется на утверждении о том, что он неподобающим образом прикасался к телу женщины в середине 2017 года.

Дело было возбуждено еще в декабре прошлого года, когда предполагаемая жертва подала жалобу на него в полицию. В апреле полиция закрыла дело, не выдвинув никаких обвинений актеру. Позже прокуратура возобновила расследование по просьбе жертвы.

По сообщениям корейского ведомства, актер отрицал обвинения в ходе расследования.

О Ён Су стал лучшим актером второго плана на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2022 году за роль в сериале "Игра в кальмара".

13 июня 2022 года онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер продолжения сериала "Игра в кальмара".

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