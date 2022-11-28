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Токаев отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества РК и РФ

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России.

По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия.

"Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это мое мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 млрд долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но еще до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели", – подчеркнул глава государства.

Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов. В свою очередь Мишустин заявил о готовности к практической реализации договоренностей, достигнутых главами государств.

"Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост президента Казахстана вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских, союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и наших казахстанских партнеров. Только что в Кремле прошли ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вы подписали совместную декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Приняты стратегические решения об углублении сотрудничества России с Казахстаном. У нас по линии правительств теперь стоит задача реализовать то, что было решено нашими президентами", – сказал председатель правительства России.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Людмила Мельник
Россия Мишустин Михаил Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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