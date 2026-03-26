Заново пересмотрен весь комплекс двустороннего взаимодействия – Токаев о подготовке к визиту Путина

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, собеседники отметили последовательное укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокую динамику взаимовыгодного диалога и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Глава государства подчеркнул, что участие Михаила Мишустина в заседании Евразийского межправительственного совета и Цифровом форуме в Шымкенте является очередным подтверждением особого характера казахско-российских отношений и обоюдного стремления к их дальнейшему развитию.

"Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне. Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером, и мы этому, конечно же, рады", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Основное внимание участники встречи уделили вопросам подготовки к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Как подчеркнул глава государства, Астана рассматривает предстоящий визит как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. По его словам, в рамках подготовительных работ был заново пересмотрен весь комплекс многогранного двустороннего взаимодействия.

Председатель правительства России поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции.

По словам Михаила Мишустина, референдум подтвердил всенародную поддержку курса президента Казахстана на строительство эффективного государства, развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

"Пользуясь случаем, позвольте передать вам наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к вам в мае. Правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным. С теплотой вспоминаем ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают", – подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.

Накануне, 25 марта 2026 года, в Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Михаилом Мишустиным.

В ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с государственным визитом. Во время переговоров он пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году.

10 февраля 2026 года посол РФ в РК Алексей Бородавкин анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан.

На конец мая 2026 года в Астане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).