"Барыс" потерпел третье поражение подряд

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги российский "Автомобилист" принимал казахстанского "Барыса" на арене "Уралец", сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на то, что казахстанская команда вела 2:0 и 3:1, в овертайме она все же проиграла команде из Екатеринбурга.

Игра "Барыс" – "Автомобилист" завершилась со счетом 3:4:

0:1 – Никита Михайлис (Тамирлан Гайтамиров) – 00:55;

0:2 – Егор Петухов (Егор Шалапов, Джэсси Грэм) – 05:08;

1:2 – Ник Эберт – 12:37;

1:3 – Луис Энтони (Линден Вей, Ансар Шайхмедденов) – 12:51;

2:3 – Виктор Неучев (Стефан да Коста) – 28:07;

3:3 – Павел Куликов (Степан Хрипунов, Георгий Белоусов) – 53:47.