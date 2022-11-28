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"Барыс" потерпел третье поражение подряд

спорт Фото: скриншот видео
В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги российский "Автомобилист" принимал казахстанского "Барыса" на арене "Уралец", сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на то, что казахстанская команда вела 2:0 и 3:1, в овертайме она все же проиграла команде из Екатеринбурга.

Игра "Барыс" – "Автомобилист" завершилась со счетом 3:4:

  • 0:1 – Никита Михайлис (Тамирлан Гайтамиров) – 00:55;

  • 0:2 – Егор Петухов (Егор Шалапов, Джэсси Грэм) – 05:08;

  • 1:2 – Ник Эберт – 12:37;

  • 1:3 – Луис Энтони (Линден Вей, Ансар Шайхмедденов) – 12:51;

  • 2:3 – Виктор Неучев (Стефан да Коста) – 28:07;

  • 3:3 – Павел Куликов (Степан Хрипунов, Георгий Белоусов) – 53:47.

С 31 очком "Барыс" идет девятым, отставая на два балла от "Трактора", с которым встретится 30 ноября в Челябинске.

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Елена Беляева
Россия Барыс Казахстан
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