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Третье подряд поражение потерпел "Барыс" в матче КХЛ

Барыс третий раз подряд проиграл в матче КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 23:28 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Фаворитом считался российский коллектив, при этом он шел на серии из пяти поражений подряд, казахстанский уступил две кряду.

Стартовые минуты прошли под диктовку хозяев, которые за короткий отрезок заработали два подряд большинства. И если первую попытку реализовать не удалось, то во второй раз "Нефтехимик" открыл счет усилиями Никиты Хоружева. Во втором отрезке "Барыс" выровнял игру, но пропустил контратаку, на острие которой оказался Владимир Брюквин. И всё же астанчане одним из своих шансов воспользовались – Батырлан Муратов реализовал большинство, забросив свою первую шайбу в текущем сезоне.

В заключительной трети казахстанский коллектив контролировал шайбу, но больше пробить Филиппа Долганова не получилось. Хозяева же организовали еще две голевых атаки и во второй раз в сезоне переиграли "Барыс". 13 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева вновь встретятся с "Нефтехимиком".

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 4:1 (1:0, 1:1, 2:0):

1:0 – 09:23 Хоружев (Митякин, Леонтьев). В большинстве;

2:0 – 29:23 Брюквин (Точилкин, Профака). В равенстве;

2:1 – 34:12 Муратов (Данияр, Савицкий). В большинстве;

3:1 – 50:34 Митякин (Лещенко, Барбер). В равенстве;

4:1 – 53:32 Киселевич (Клок). В равенстве.

Вратари: Долганов – Бояркин.

Штраф: 4:2 (0:2, 4:0, 0:0).

13 ноября команды проведут повторный матч в Нижнекамске.

Ранее астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Гости вырвали победу со счетом 1:3.

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