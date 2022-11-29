Южная Корея призвала Китай повлиять на Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал Китай помочь отговорить Северную Корею от разработки ядерного оружия и ракет, сообщает Zakon.kz.

Президент Южной Кореи предупредил о беспрецедентной реакции с союзниками, если Северная Корея продолжит ядерные испытания, и призвал Китай помочь отговорить северного соседа от запрещенной разработки ядерного оружия и ракет.

28 ноября в интервью агентству Reuters южнокорейский президент призвал Китай, ближайшего союзника Северной Кореи, выполнить свои обязанности в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Он упомянул, что невыполнение этого требования приведет к притоку военных сил и средств в регион.

"Несомненно то, что у Китая есть возможность влиять на Северную Корею, и Китай обязан участвовать в этом процессе. Пекин должен сам решить, будет ли он оказывать это влияние в интересах мира и стабильности". Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль

Также президент Южной Кореи предупредил о беспрецедентной совместной реакции с союзниками, если Северная Корея проведет ядерное испытание.



"Действия Северной Кореи уже привели к увеличению расходов на оборону в странах региона, включая Японию, и более активному размещению американских военных самолетов и кораблей. В интересах Китая приложить максимум усилий, чтобы склонить Северную Корею к денуклеаризации". Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль

На вопрос о том, что Южная Корея и ее союзники, США и Япония, будут делать, если Северная Корея проведет новое ядерное испытание, Юн ответил, что ответ "будет таким, какого еще не видели", но отказался уточнить, что это повлечет за собой.



Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил на этой неделе, что его страна намерена иметь самые мощные в мире ядерные силы. Официальные лица Южной Кореи и США говорят, что Пхеньян, возможно, готовится возобновить испытания ядерного оружия впервые с 2017 года.

В свою же очередь председатель КНР Си Цзиньпин призвал Сеул улучшить отношения с северным соседом. Перед началом G20 президент США Джо Байден сказал Си, что Пекин обязан попытаться уговорить Северную Корею отказаться от ядерного испытания, хотя он сказал, что неясно, сможет ли Китай это сделать. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал перед встречей, что Байден предупредит Си, что продолжение разработки оружия Северной Кореей приведет к усилению военного присутствия США в регионе, чего Пекин не желает.

Ожидается, что в рамках крупнейшего со времен Второй мировой войны расширения военного присутствия Япония закупит новые боеприпасы, включая ракеты большей дальности, потратится на киберзащиту и создаст объединенный штаб воздушного, морского и сухопутного командования, который будет более тесно взаимодействовать с американскими войсками в Японии. Военные амбиции Японии давно являются чувствительным вопросом для соседних стран, многие из которых подверглись вторжению до или во время Второй мировой войны.

По словам Юна, теперь Япония все чаще сталкивается с угрозами со стороны ракетной программы Северной Кореи, включая испытания, в ходе которых ракеты пролетают над японскими островами. "Я считаю, что японское правительство не может спать спокойно в связи с полетами северокорейских ракет над их территорией", – сказал он.

19 ноября Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты.

