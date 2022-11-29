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Бумажные деньги уходят в прошлое: казахстанцы предпочитают безналичный расчет

Бумажные деньги уходят в прошлое: казахстанцы предпочитают безналичный расчет Фото: Zakon.kz
Аналитики подчеркивают, что в общем карточном обороте казахстанцы обналичили всего 18% средств, остальной поток пришелся на безнал, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным экспертов, за три квартала 2022 года в Казахстане обналичили с платежных карт 16 трлн тг. Это на 1 трлн тг больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В отчете ranking.kz говорится, что значительную часть денег с платежных карт обналичивают через банкоматы.

Как отмечается, среди регионов самый большой объем выдачи наличных денег с платежных карт пришелся на Алматы: 3,8 трлн тг.

Далее идут Астана и Шымкент: 1,9 трлн и 1 трлн тг соответственно.

Вместе с тем указано, наибольшие средние чеки одной транзакции по обналичиванию средств были зафиксированы в Астане и Алматы: 107,6 тыс. и 106,1 тыс. тг.

В свою очередь, наименьший средний чек был в Северо-Казахстанской области: 62,5 тыс. тг.

Ранее стало известно, сколько наличных денег можно провезти через границу Казахстана.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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