Бумажные деньги уходят в прошлое: казахстанцы предпочитают безналичный расчет
Всего, по данным экспертов, за три квартала 2022 года в Казахстане обналичили с платежных карт 16 трлн тг. Это на 1 трлн тг больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В отчете ranking.kz говорится, что значительную часть денег с платежных карт обналичивают через банкоматы.
Как отмечается, среди регионов самый большой объем выдачи наличных денег с платежных карт пришелся на Алматы: 3,8 трлн тг.
Далее идут Астана и Шымкент: 1,9 трлн и 1 трлн тг соответственно.
Вместе с тем указано, наибольшие средние чеки одной транзакции по обналичиванию средств были зафиксированы в Астане и Алматы: 107,6 тыс. и 106,1 тыс. тг.
В свою очередь, наименьший средний чек был в Северо-Казахстанской области: 62,5 тыс. тг.
Ранее стало известно, сколько наличных денег можно провезти через границу Казахстана.