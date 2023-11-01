Где и как казахстанцы предпочитают хранить деньги

Какие инструменты для сбережения средств сегодня существуют и используются в Казахстане, а также сколько казахстанцев предпочитают хранить деньги на депозите – в материале Zakon.kz.

Вопрос сбережения средств остается актуальным для людей во всем мире. И казахстанцы здесь не исключение.

Согласно сентябрьскому опросу Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям, большинство жителей нашей страны, или 58%, хранят свои накопления в депозитах, 31% – в наличной форме, 15% – в недвижимости, 5% – в ценных бумагах. При этом некоторые граждане имеют несколько способов диверсификации активов.

Как чаще хранят деньги казахстанцы?

По мнению экспертов из Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), интерес казахстанцев к депозитам остается системным и стабильным ввиду почти полного отсутствия рисков.

"Государство гарантирует возврат средств в пределах 5-20 млн тенге, в зависимости от депозита, возможности частичных изъятий и пополнений, высоких и привлекательных ставок вознаграждения, отсутствия затрат времени на постоянный поиск лучших инструментов", – говорит главный аналитик АФК Рамазан Досов.

Таким образом, с точки зрения ключевых критериев выбора объекта инвестирования – доходность, риск и ликвидность – каких-либо значимых альтернатив тенговым депозитам в стране сейчас нет.

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова также отмечает, что депозиты лидируют в качестве инструмента для сохранения средств. На сегодняшний день физические лица на депозитах в банках второго уровня хранят более 18 трлн тенге.

"Почему сохраняется интерес? Безусловно, потому что сохраняется гарантия фонда гарантирования депозитов, он остается привычным и популярным и так как банки – это системообразующие финансовые институты, доверие к ним более высокое". Акжунис Брасилова

Как часто удается откладывать деньги

Согласно данным Нацбанка, процент респондентов, которым ежемесячно удалось отложить деньги, в текущем году колеблется в диапазоне 11-16%, что немного лучше прошлогоднего показателя, когда он варьировался в пределах 9-13%.

И хотя точных данных о средней сумме депозита еще нет, из исследований регулятора известно, что:

из 18 трлн тенге на конец II квартала 2023 года 64,5%, или 12 трлн тенге, приходится на депозиты с остатками свыше 50 млн тенге, что относится к крупному сегменту,

13,5%, или 2,4 трлн тенге, приходится на депозиты с остатками от 15 до 50 млн тенге – это средний сегмент.

22%, или 4 трлн тенге, – депозиты с остатками до 15 млн – относятся к массовому сегменту.

"Эта статистика подчеркивает актуальность поставленной главой государства задачи по сужению разрыва между богатыми и бедными. Так, согласно Всемирной базе данных о неравенствах, самый верхний 1% по уровню доходов в Казахстане обладает почти 30% благосостояния страны по сравнению с всего 5% благосостояния у 50% населения с наименьшим уровнем доходов". Рамазан Досов

Альтернативные способы сбережений

Помимо перечисленных депозитных инструментов, интересом пользуются и другие способы сохранения и приумножения денег, говорят эксперты. Так, Рамазан Досов подчеркнул растущую популярность инструментов фондового рынка и повышение финграмотности в стране, что выражается во "взрывном" росте розничной инвесторской базы.

По данным эксперта, чуть более чем за два года количество счетов выросло в шесть раз: с 0,3 млн в июне 2021 года до 1,8 млн счетов на 1 октября 2023 года, в сумме на биржах KASE и AIX.

Акжунис Брасилова также добавила, что сегодня нельзя игнорировать или хотя бы не интересоваться фондовым рынком, так как ценные бумаги – это наиболее популярный и быстрорастущий рынок.

"Сейчас можно покупать акции ведущих компаний фондового рынка, это очень доступно. Когда люди говорят, что фондовый рынок существует только для богатых, – это неправда. Сегодня можно начать инвестировать даже с 50 тысяч тенге". Акжунис Брасилова

Чтобы приобрести ценные бумаги, необходимо лишь найти подходящую брокерскую компанию и открыть счет. Специалист по личным финансам напомнила, что список лицензированных в Казахстане брокерских компаний можно найти на сайте АРРФР.

"Большинство брокеров открывают счета бесплатно, комиссия взимается, как правило, только за сделки, то есть покупку или продажу акций", – отмечает Акжунис Брасилова.

Среди альтернативных инструментов для сбережений эксперт также назвала накопительное страхование жизни. Кстати, доходность по таким инструментам порой может быть даже выше, чем по банковским депозитам. Помимо этого, набирают популярность и паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Для справки: Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это так называемый коллективный инвестиционный инструмент. Инвесторы, покупая паи (части) ПИФов, объединяют средства, которые вкладываются в различные активы. Такие фонды могут состоять из акций, облигаций, недвижимости и других инструментов.

"ПИФы являются более умеренными, нежели консервативные инструменты, такие как страхование или депозит. Все ведущие инвесткомпании, включая банки второго уровня и брокерские компании, предлагают такие ПИФы", – говорит Акжунис Брасилова

Насколько популярны банковские ячейки

Помимо вышеперечисленных инструментов, казахстанцы пользуются и банковскими ячейками. В АФК заявили, что официальной статистики по популярности банковских ячеек в открытом доступе нет, но, судя по их предложению, спрос на такие инструменты все же в стране имеется.

"В Казахстане, как и во многих других странах, банковские ячейки, как правило, используются для хранения различных ценностей: драгоценных металлов, артефактов, предметов искусства, наличной валюты, документов, хранение которых в собственном доме небезопасно ввиду отсутствия должной охраны, пожарной безопасности, или не представляется возможным по другим причинам", – считает Рамазан Досов.

Акжунис Брасилова в свою очередь отмечает, что банковские ячейки можно отнести к надежному инструменту для хранения. К примеру, в случае ликвидации банк никак не может претендовать на имущество, хранящееся в ячейке, так как только ее владельцы или доверенные лица имеют доступ к ней. Но необходимо учитывать, что за аренду банковского сейфа предусмотрена ежедневная или ежемесячная оплата, либо расходы на годовое обслуживание.

Подводя итог, эксперты заключили, что, несмотря на большое разнообразие возможностей для вложений, при работе с инвестиционными инструментами следует соблюдать осторожность, и при недостатке информации об акциях, облигациях, ПИФах или других ценных бумагах лучше обратиться за помощью к надежному менеджеру или консультанту. А кроме этого, важно помнить, что любой капитал образуется не за день или даже год, а в течение нескольких лет системных дисциплинированных действий.