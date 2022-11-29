Стало известно, кто задержан по делу о смерти сына ректора КазНУ во время беспорядков

Накануне сообщалось, что по делу о смерти во время январских беспорядков сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнара – задержан подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

Редакция отправила официальный запрос в Главную военную прокуратуру РК, чтобы узнать подробности по делу.

"По факту причинения смерти 07.01.2022 года гражданину К. следственно-оперативной группой Главной военной прокуратуры окончено производство следственных действий. По вышеуказанному факту подозреваемым по ст. 451 ч. 2 п. 1 УК РК ("Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия") проходит военнослужащий одной из воинских частей Минобороны, в отношении которого избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - говорится в ответе.

В ведомстве отметили, что "в настоящее время участники уголовного процесса на стадии ознакомления с материалами уголовного дела".

"Вина подозреваемого будет определена судом". Главная военная прокуратура РК

Иная информация, как подчеркнули в ведомстве, "в интересах следствия разглашению не подлежит".

Новость по теме Смерть сына ректора КазНУ во время январских беспорядков: задержан подозреваемый

11 января 2022 года стало известно, что в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Он вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа на автомашине возвращался домой – двигался вверх по ул. Назарбаева, не доезжая ул. Сатпаева, остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран Елнар скончался на месте.