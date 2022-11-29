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Руслан Желдибай объяснил, о каком "тройственном союзе" говорил Путин с Токаевым

Руслан Желдибай рассказал, что Токаев и Путин обсуждали создание "тройственного газового союза" Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай на странице в Facebook прокомментировал визит главы государства в Москву, сообщает Zakon.kz.

По его словам, от СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву.

В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Руслан Желдибай

Также, как продолжил Желдибай, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают необходимым провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.


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