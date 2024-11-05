Макрон показал Токаеву, как выросли подаренные ему в Астане тазы

5 ноября в саду Елисейского дворца Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.