Макрон показал Токаеву, как выросли подаренные ему в Астане тазы
Фото: Акорда
5 ноября в саду Елисейского дворца Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, на прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.
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