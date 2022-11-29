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Эксперт рассказала, почему строгие диеты не работают

Эксперт рассказала, почему строгие диеты не работают Фото: pexels
Строгая диета достаточно эффективна: можно быстро похудеть. Однако есть и обратная сторона. За быстрым результатом следуют срывы, отмечает врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова, сообщает Zakon.kz.

Она пояснила, что диета считается строгой, если ее суточная калорийность не превышает 600-800 калорий. Человек действительно сможет сбросить вес за короткий срок. Но такие ограничения часто заканчиваются срывами. Тогда человек снова начинает набирать вес.

Врач добавила, что без особой нужды использовать низкокалорийные диеты нежелательно. Обратиться к такому способу снижения веса можно, если нужно быстро похудеть, пишет life.ru.

4 ноября диетолог Майкл Мосли назвал продукты, которые помогут сбросить лишний вес. По словам эксперта, во время диеты важно концентрироваться на тех продуктах, которые полезны для организма и помогают избавиться от лишних килограммов. 


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