Советы

Почему строгие диеты обречены на провал, объяснили врачи и психологи

Что будет, если бросить диету: обратный эффект, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 00:21 Фото: freepik
Срыв с диеты – это не отсутствие силы воли, а естественная защитная реакция организма на стресс. Диетологи и психологи объяснили, почему жесткие ограничения в еде неизбежно приводят к "обратному эффекту", передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Белновости" 23 марта 2026 года, стоит человеку сорваться с диеты, как его накрывает чувство вины, будто он совершил преступление против самого себя. Но за эмоциональной бурей скрывается куда более интересная физиологическая история.

Организм реагирует на резкую смену режима питания совсем не так, как ожидают многие. И именно эта реакция становится причиной того самого "обратного эффекта". Диетологи объясняют, что строгие ограничения запускают в теле режим экономии.

Метаболизм замедляется, а организм начинает цепляться за каждую калорию. Когда человек внезапно возвращается к обычной еде, тело воспринимает это как сигнал к накоплению. Оно не знает, что голод закончился, и продолжает работать в режиме защиты. Именно поэтому вес может вернуться быстрее, чем ушел. Это не слабость характера, а биологический механизм выживания.

Специалисты подчеркивают, что резкие диеты редко дают устойчивый результат. Они ломают привычки, но не формируют новые. Человек живет в постоянном напряжении, считая калории и избегая "запрещенных" продуктов. Но как только контроль ослабевает, организм берет свое.

Психологи отмечают, что строгие запреты усиливают тягу к еде. Чем дольше человек держится, тем сильнее потом откат.

"После срыва многие начинают есть больше обычного. Это не жадность, а реакция на длительный стресс. В такие моменты тело стремится восполнить дефицит энергии. И делает это максимально быстро, выбирая калорийные продукты. Эксперты советуют не ругать себя за срыв. Гораздо важнее понять, почему он произошел", – говорится в сообщении.

Если диета слишком жесткая, она обречена на провал. Организм не выдерживает постоянного давления. Гораздо эффективнее работать с привычками постепенно. Маленькие изменения дают устойчивый результат без стресса.

Диетологи напоминают, что питание должно быть комфортным. Иначе человек будет жить в режиме борьбы, а не заботы о себе.Отказ от диеты не означает отказ от здоровья. Это шанс выбрать более разумный и мягкий путь.

Ранее был раскрыт безопасный способ похудеть к лету.

Канат Болысбек
