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Пожар произошел в здании ж/д вокзала "Алматы-2"

Пожар произошел в здании ж/д вокзала "Алматы-2" Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
29 ноября 2022 года в здании железнодорожного вокзала "Алматы-2" произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, сообщение о горении потолочного перекрытия в здании вокзала поступило в 14:08.

"Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно на площади 100 кв. м. Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК

Пожар локализован в 14:30, ликвидирован - в 14:50.

"Вокзал работает в штатном режиме, задержки поездов не было".Пресс-служба МЧС РК


11 ноября 2022 года на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 кв. м.

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