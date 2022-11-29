Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном

В Кремле прокомментировали идею о "газовом союзе" Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страны будут разрабатывать "четкие контуры", сообщает Zakon.kz.

Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых".Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

"Нет", – ответил Песков.
Касым-Жомарт Токаев находится во Франции с официальным визитом. В Париже президент Казахстана планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте также

Появилось видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце

Эрдоган заявил, что не будет отчитываться за военные операции в Сирии и Ираке

Южная Корея призвала Китай повлиять на Ким Чен Ына

Данияр Кунафин
Макрон Эмманюэль Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления