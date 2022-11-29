В Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страны будут разрабатывать "четкие контуры", сообщает Zakon.kz.

Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых". Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

"Нет", – ответил Песков.