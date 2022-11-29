Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ДЧС обратился к алматинцам из-за сирен

2 декабря в Алматы планируется плановый запуск сирен во время сейсмотренировок Фото: pixabay
2 декабря в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. Алматинцев и гостей города попросили не паниковать во время звука сирен, сообщает Zakon.kz.

Как информирует ДЧС, 2 декабря в Алматы будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка. Она проводится ежегодно один раз. Ежеквартально проводятся сейсмотренировки в организациях города, в этом году уже проведено свыше 3,5 тыс.

"В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен".Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков

Стало известно, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

"В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основная цель сейсмотренировки – повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовило тревожные чемоданчики". Ерлан Алибеков

Как заявили в прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой семь и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожидаемым землетрясением.

Ранее сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.

Читайте также

В Казахстане сохранится морозная погода

В АО "ЦАЭК" прокомментировали ситуацию в Экибастузе

Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%

Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления