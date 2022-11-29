ДЧС обратился к алматинцам из-за сирен

2 декабря в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. Алматинцев и гостей города попросили не паниковать во время звука сирен, сообщает Zakon.kz.

Как информирует ДЧС, 2 декабря в Алматы будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка. Она проводится ежегодно один раз. Ежеквартально проводятся сейсмотренировки в организациях города, в этом году уже проведено свыше 3,5 тыс.



"В день сейсмотренировки будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов, а также будет рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение "Дармен". Исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Алибеков

Стало известно, что основным учебным местом сейсмотренировки определен торгово-развлекательный комплекс АДК, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения для отработки элементов сбора, регистрации и временного размещения населения.

Во всех объектах образования, здравоохранения и с массовым пребыванием людей города (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны учебные элементы по эвакуации, где сотрудниками ДЧС будет оказана методическая помощь и организована раздача памяток "10 простых шагов при землетрясении".

"В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим горожан эвакуироваться тепло одетыми. Основная цель сейсмотренировки – повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовило тревожные чемоданчики". Ерлан Алибеков

Как заявили в прогнозной комиссии Института сейсмологии, до конца года землетрясения силой семь и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожидаемым землетрясением.



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