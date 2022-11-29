ОДКБ вошла в стадию серьезного системного кризиса – политолог

Могут ли конфликты между государствами-союзниками отразиться на сотрудничестве в ОДКБ, какова перспектива ее развития, рассказал в интервью Zakon.kz эксперт Центрально-Азиатского корпуса развития, кандидат политических наук Мурат Тулеев.

– Мурат Сергазиевич, хотелось бы поговорить с вами об организации, куда входит Казахстан – ОДКБ. Буквально недавно в Ереване прошел саммит, где участвовал наш президент и где представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов был назначен на должность генерального секретаря ОДКБ сроком на три года. Какова перспектива ее развития?



– Это очень большой, обширный вопрос. Встреча лидеров государств-участников прошла в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов, о чем на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сказал и наш президент Токаев.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Не буду повторяться, но скажу, что экспертные сообщества согласны с тем, что повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ и в нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этом аспекте президент Казахстана поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.

– Говорит ли это о большом миротворческом потенциале ОДКБ? В сентябре между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли серьезные вооруженные столкновения, с обеих сторон было убито около ста человек. Как данный конфликт отразился на сотрудничестве в организации, учитывая, что эти страны тоже туда входят.



– Вооруженные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном являются беспрецедентными и самыми серьезными за всю историю независимости этих стран. Ответственность за начало конфликта они возложили друг на друга и предъявили взаимные претензии касательно акта агрессии и вторжения на свою территорию. При этом каждая сторона интерпретирует свои действия как защиту суверенитета и территориальной целостности.

С учетом сложившейся ситуации, делимитация и демаркация границ Кыргызстана и Таджикистана – это не только их определение и обозначение на местности. Это многогранный вопрос, непосредственно связанный с жизнедеятельностью проживающих здесь общин, с использованием ими природных ресурсов, инфраструктуры. Если Кыргызстан и Таджикистан начнут решать вопрос с границами на спорных территориях, то нужно учитывать интересы обеих сторон, так как напряженность по линии таких ресурсов, как вода, земля и пастбища, может продолжиться даже после окончательного определения границ.

13 октября в Астане президент России Путин встретился с лидерами обеих стран. Об итогах встречи известно немного, но в пресс-службе Жапарова отметили, что Путин "выразил готовность оказать содействие" в решении проблем на границе. Как известно, эти государства играют важную роль в вопросах обеспечения коллективной безопасности, вносят определенный вклад в сохранение мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ. В силу этого конструктивный диалог между Бишкеком и Душанбе необходим не только этим двум странам, но и всем государствам – членам ОДКБ.

– Что наблюдали эксперты в период эскалации армяно-азербайджанского конфликта?

– Каждый раз при его обострении ОДКБ дистанцировалась. Когда назревал конфликт в Нагорном Карабахе, организация заявляла, что война идет за пределами Армении, поэтому вмешиваться не будет. Когда обострялась ситуация на армяно-азербайджанской границе, заявляла, что не занимается приграничными конфликтами.





На прошлой неделе Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану по итогам саммита организации. Оба документа отправлены на доработку. Причиной такого решения названо нежелание ОДКБ давать политическую оценку "агрессии" Азербайджана против территориальной целостности Армении.

Думаю, в нынешних условиях ОДКБ уже перестает представлять важное значение для Армении, но вместе с тем, надо отметить, что пока для Армении нет смысла в скорейшем выходе из ЕАЭС или ОДКБ, а также возможной смене геополитической ориентации.

– С началом боевых действий в Украине некоторые официальные лица и эксперты муссировали в российских СМИ вопрос о позиции государств – участников ОДКБ. Как вы рассматриваете этот факт?

– Его можно рассматривать как попытку втянуть союзников в войну. Только Беларусь де-факто приняла в ней участие, предоставив свою территорию для вторжения российских войск в Украину. Президент Казахстана Токаев отказал в такой поддержке в своем выступлении на форуме в Санкт-Петербурге. Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит. Также Казахстан не признал легитимность референдумов на оккупированных Россией территориях Украины.





Вместе с тем, необходимо отметить, что ОДКБ вошла в стадию серьезного системного кризиса. Во всех странах общественное мнение высказалось о целесообразности выхода из этого союза. Конечно, причины у всех разные, но общая тенденция была на виду: организация показала себя как неэффективная структура, не сумевшая предотвратить столкновения даже между союзниками.

– Остались ли какие-то вопросы в сфере безопасности, представляющие интерес для всех участников ОДКБ, по которым сохраняется общее желание сотрудничать?

– Такие вопросы есть и всегда будут. ОДКБ, которой еще недавно предрекали распад, неожиданно стала востребованной. К примеру, в Кыргызстане. Глава Министерства обороны Кыргызской Республики высказал мнение, что силы ОДКБ должны стоять на кыргызско-таджикской границе. По его словам, эти меры помогут избежать очередного обострения ситуации на спорных участках, что нужна третья, беспристрастная сторона, которая не допустит очередного конфликта.





Скорее всего, желание сотрудничать есть у обеих сторон. Спорные вопросы между Таджикистаном и Кыргызстаном нужно решать только дипломатическими методами. Для урегулирования ситуации они должны быть готовы пойти на какие-то взаимные уступки и демилитаризировать приграничные территории. Необходимо объявить мораторий на применение оружия в приграничной зоне. Не секрет, что с обеих сторон проблемы границ и территориальных споров используются во внутриполитических целях, в информационном пространстве. Уровень недоверия друг к другу на границе накален, и здесь любая ошибка может в перспективе привести к военному конфликту.

Дальнейшая милитаризация приграничных районов между Кыргызстаном и Таджикистаном недопустима: чем дальше будет продолжаться этот конфликт, тем выше напряжение и тем больше шансов перехода локального приграничного конфликта на новый межгосударственный уровень. Не стоит забывать и о возможной заинтересованности внешних сил для дальнейшей эскалации ими этих столкновений в целях решения своих геополитических задач...