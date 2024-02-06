Политолог Колточник о назначении премьер-министра: Новый отсчет пошел

Zakon.kz побеседовал с политическим экспертом Виталием Колточником о перспективах развития Казахстана и назначении нового премьер-министра.

– Виталий Сергеевич, как вы считаете, каким образом отразятся перестановки в правительстве на работе самого Кабмина и на развитии Казахстана, в целом?



– Назначение силового премьера беспрецедентно для Казахстана и является индикатором жесткой схватки между старым и новым в казахстанской политической реальности. Я не разделяю скепсис некоторых экспертов, связанный с тем, что глава правительства должен непременно быть крепким хозяйственником – экономистом, поскольку это совершенно не гарантирует успех курса Кабмина, как мы видели это на примере многих прежних кабинетов.

– Что, на ваш взгляд, стало причиной отставки Алихана Смаилова?

– Отставка Алихана Смаилова была сопряжена, прежде всего, с потребностью в "железной руке" во главе правительства, которая сможет эффективно и четко проводить генеральную линию президента и пресечь сопротивление сторонников старого Казахстана. Алихан Смаилов, по своим аппаратным и человеческим свойствам, премьер "мирного времени", которое по факту весьма турбулентно и чревато опасными вызовами. Страна находится на историческом переломе, и фигура премьера приобретает не столько экономический, сколько политический, скорее даже "военно-политический и комиссарский характер". Новый курс сопряжен с необходимостью тотальной ломки старых элит, ставших контрэлитами, которые целенаправленно ведут саботаж политики президента и предпринимают весьма агрессивные, хотя и завуалированные попытки взять реванш и мимикрировать под новый строй.

– О чем, по вашему мнению, свидетельствует назначение на должность премьер-министра Олжаса Бектенова?

– У Олжаса Бектенова имеется актуальный бэкграунд, буквально созданный для текущего момента, и его стратегические плюсы напрямую вытекают из его принадлежности к системе Антикора и Агентства по делам госслужбы, составляющие, в целом, единую систему. Это ключевые ведомства, управляющие всей структурой государственной службы на концептуальном уровне, определяющие ее конфигурацию и алгоритмы действий, ход и исполнение реформ госаппарата. Антикор на сегодняшний день наиболее авторитетная и грозная спецслужба для всего корпуса гос-, и квазигосуправленцев, имеющая "лицензию на отстрел" коррупционеров и нарушителей финансовой дисциплины. Агентство располагает тоннами компромата на весь спектр причастных к управлению страной, что обеспечит успех в борьбе с явными и скрытыми противниками.

И так, подытожим, почему Олжас Бектенов: во-первых, новый премьер на глубоком уровне осведомлен обо всех коррупционных рисках и схемах, скрытых пружинах отмывания денег, структурах вывода незаконных активов, профессионально знает все нюансы системы государственных закупок, где занимал руководящие должности. Он знает как "перекрыть кислород" злоупотреблениям в этом блоке, являющимся питательной средой для недружественных политических кланов и групп влияния. Во-вторых, он близкий соратник и протеже главы государства, что создает отличный задел для гармонизации и синергии верховной власти. В-третьих, Олжас Бектенов обладает опытом руководства политическим "генштабом" страны – Администрацией Президента, что дало ему возможность видеть целостную картину и конфигурацию власти, и осуществлять личное руководство преобразованиями и трансформациями старого Казахстана в Новый.

– Какие, по вашему мнению, ключевые задачи будут стоять перед правительством в ближайшее время?

– У правительства Бектенова, помимо списка оглашенных в ходе назначения задач по оглашению, есть блок вопросов по умолчанию, которые остались за кадром, безусловно, являясь главными: осуществить зачистку госаппарата от любых проявлений саботажа и противодействия выстраиванию Справедливого Казахстана; произвести системное обновление и перезагрузку всей исполнительной вертикали на уровне принципов меритократии и приверженности президентской стратегии развития страны; обеспечить жёсткий спрос с исполнительной власти на всех уровнях за принимаемые решения и качество исполнения, используя для этого все рычаги борьбы с коррупцией и незаконным обогащением чиновничества и являющихся "кормовой базой" его аффилированных структур. Премьер-министра Бектенова следует расценивать как чрезвычайного и полномочного Комиссара на службе нового вектора Касым-Жомарта Токаева и окончательного утверждения Второй Республики. Новый отсчет пошел…