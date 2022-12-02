Прогулка без обморожения: как насладиться зимней погодой

Зима вступила в свои права, и пришло время задуматься о лучшей защите от непогоды на улице, где стало морозно, скользко и снежно. Несколько советов о том, как не замерзнуть в холодное время года, соблюдая простые правила, – в материале Zakon.kz.

Где-бы вы не находились: на прогулке, по дороге на работу или в командировке, важно оградить себя от сурового влияния непогоды, чтобы не простыть и не испортить намеченных планов.

Есть несколько рекомендаций, которым необходимо следовать для комфортного пребывания на улице.

Одежда и аксессуары

Одеваясь на прогулку, нужно учесть состав ткани: желательно, чтобы материал был натуральным и приятным к телу. Исключением может стать термобелье, которое изготавливается из высококачественного синтетического материала с добавлением хлопка или шерсти.

В одежде необходимо соблюсти принцип многослойности. Прилегающий к телу слой одежды должен иметь в составе хлопок. Это может быть майка или футболка. Следом надевается свободная водолазка и свитер. Таким образом, между слоями одежды будет теплый воздух, который не даст замерзнуть.

Отлично держат тепло шерстяные шапки, а также головной убор из натурального меха. Но если к морозу присоединился и сильный ветер, то лучше выбрать верхнюю одежду с капюшоном.

Палантин или шарф рекомендуется выбрать подлиннее и мягкой текстуры. Хорошо, если он будет широким и плотно прилегать к шее, давая возможность укрываться от порывов ветра. Лучше отдать предпочтение варежкам, а не перчаткам.

В рукавичках руки мерзнут меньше, так как пальцы могут греться друг о друга. Верхний непромокаемый слой на варежках защитит ваши руки от влаги и ветра; пуховик или пальто должны сидеть по фигуре. Если верхняя одежда слишком свободного покроя, то есть вероятность, что холодный ветер будет задувать внутрь. В тесной куртке еще быстрее можно замерзнуть, поэтому подберите оптимальный вариант.

Обувь

Зимняя обувь не должна быть впритык. Сапоги или ботинки нужно покупать чуть больше по размеру, чтобы можно было надеть шерстяные носки или теплые колготки. Не станет лишней и высокая подошва.

Обратите внимание, из какого материала изготовлена обувь. Сапоги и ботинки из натуральной кожи лучше в носке. Такая обувь выдержит воздействие агрессивной внешней среды: слякоть, мороз и перепады температуры. Плюс, ноги будут "дышать", а сапоги или ботинки со временем примут форму стопы. Важна и внутренняя отделка.

Специалисты советуют приобретать обувь с натуральным мехом внутри. Но часто недобросовестные производители в голенище обуви используют натуральный мех, а в области стопы – искусственный. Такая обувь будет плохо держать тепло, в ней вы непременно замерзнете. Чтобы вовремя определить обман, пощупайте мех в месте, где будут находиться пальцы ног. Если на ощупь материал ворсистый, то, скорее всего, это натуральный мех. Искусственный обычно изготавливают на тканевой основе.

Если вы покупаете обувь с замком, обратите внимание на его длину – молния не должна доходить до самой подошвы. На качественной обуви она немного короче; в случае, если вы не очень уверены в своей обуви – не поленитесь, вложите стельки. С ними станет гораздо теплее.

Правила, помогающие оградить от переохлаждения:

Лучше оставить дома металлические украшения. В крепкий мороз они будут способствовать скорейшему охлаждению вашего тела. Ко всему прочему, кольца не способствуют правильному кровообращению, что также ухудшит теплообмен. По тем же причинам очки в металлической оправе замените на контактные линзы.

Не рекомендуется выпивать или курить перед выходом на улицу, да и на морозе. Алкоголь создает видимость тепла и мнимое ощущение согрева, а вдыхаемые при курении вещества нарушают циркуляцию крови – главного поставщика тепла в разные участки тела.

Калорийная еда перед выходом на мороз даст организму энергию, а значит – тепло. 70% пищи будет затрачено на обогрев тела в зимнее время.

Врачи также предупреждают об опасности употребления горячего чая перед выходом на мороз или зимой на улице. Дело в том, что чай способствует расширению кровеносных сосудов, а при низкой температуре они, наоборот, сужаются. Такие перепады могут привести к образованию тромба и в целом вызвать неприятные ощущения, например, головную боль.

При выходе из дома на мороз стоит задержаться некоторое время в холле или подъезде. Так организм мягко адаптируется к снижению температуры. К примеру, остановитесь перед подъездной дверью и наденьте перчатки и шапку. Постепенное попадание в агрессивную среду даст вашему телу возможность привыкнуть и долго не мерзнуть.

Следите за цветом кожи. Если вы заметили, что какой-то участок кожи резко побледнел, постарайтесь зайти в теплое помещение. Резкое изменение цвета говорит об обморожении.

Пораженный участок кожи бледный, после согревания имеет покрасневший оттенок, в некоторых случаях – багрово-красный, развивается небольшой отек.

Наблюдайте и за собственными ощущениями. Как только вам стало очень холодно, постарайтесь зайти на несколько минут в закрытое от уличного холода помещение: в магазин, аптеку или подъезд. Вам хватит 10-15 минут, чтобы согреться и продолжить свой путь. Если уж очень замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками.

Старайтесь дышать носом. Вдохи и выдохи должны быть равномерными, не очень глубокими и не ртом. Можно делать их в такт шагам – самый верный интервал.

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