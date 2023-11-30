Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь

Пресс-служба РГП "Казгидромет" составила прогноз погоды на декабрь. По мнению синоптиков, в этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, в начале месяца на северо-западе и севере РК - порывы 30 м/с и более. Во второй половине первой декады декабря с затоком Арктических холодных воздушных масс температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:

на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;

на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;

на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.

Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:

в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;

в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.

Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:

в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;

в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.

В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.

Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики.

Примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду, неделю и на 1-3 сутки.

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