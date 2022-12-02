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Аренда жилья подешевела в Казахстане

Аренда жилья подешевела в Казахстане Фото: pexels
Аренда жилья продолжает дешеветь с 24 ноября по 1 декабря в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.

Максимальное снижение произошло: в Уральске – 6,2 процента, до 2708 тенге за 1 кв. м; в Костанае – 4,7 процента, до 3174 тенге; в Петропавловске – 4,7 процента, до 2600 тенге; в Алматы – 3,1 процента, до 6250 тенге; в Астане – 2.5 процента, до 4062 тенге.

Аренда жилья подешевела в Казахстане

Фото: krisha.kz

Как отмечается, на 1 декабря цены на аренду еще не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).

Наибольший разрыв остается в Костанае (+24,6 процента), Павлодаре (+16,9 процента), Алматы (+16,1 процента), Астане (+11,7 процента).

В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрем составляет не более 5 процентов.

К пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28,8 процента, резюмирует портал.

Аренда жилья подешевела в Казахстане

Фото: krisha.kz


25 ноября вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев заявил в Сенате, что в Казахстане выявили свыше 5 тыс. квартир, которые незаконно сдавались в аренду.

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