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Квартирный вопрос: аренда жилья в Казахстане бьет по карману

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Рынок аренды жилья в Казахстане продолжает демонстрировать неуклонный рост цен, создавая значительную финансовую нагрузку на многих казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в начале 2025 года индекс цен на аренду благоустроенных квартир и домов достиг 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другими словами, арендная плата за жилье продолжает расти быстрыми темпами, опережая инфляцию и рост доходов населения.

Сколько стоит аренда в среднем? 

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья составляет сегодня 4,5 тыс. тенге. Это означает, что, снимая стандартную двухкомнатную квартиру площадью 50 кв.м,  среднестатистическая семья должна платить арендную плату в среднем 226,7 тыс. тенге в месяц. Для семей, которым требуется больше пространства, аренда квартиры площадью 70 кв. м обойдется уже в 317,3 тыс. тенге. Важно отметить, что эти цифры не включают дополнительные расходы на коммунальные услуги, интернет и парковочное место.

От "убитых" халуп до роскошных апартаментов

Наиболее высокие цены на аренду жилья наблюдаются в крупнейших городах страны, таких как Алматы и Астана. Разброс цен в южной столице огромен: от "убитых" квартир в старых домах за 50 тыс. тенге до роскошных апартаментов в элитных жилых комплексах за 3,3 млн тенге в месяц. В центре города, в районах "Золотого квадрата", цены на аренду двухкомнатных квартир с хорошим ремонтом начинаются от 350 тыс. тенге. На окраинах города можно найти более доступные варианты, но даже там цены продолжают расти.

В Астане цены на аренду жилья также бьют рекорды. Здесь можно найти пятикомнатные квартиры с дизайнерским ремонтом, которые сдаются в аренду за 6 млн тенге в месяц. Средняя же цена аренды двухкомнатной квартиры в столице колеблется в районе 250-300 тыс. тенге. В престижных районах на "Левом берегу" цены на аренду квартир значительно выше, чем в правобережной части города.

Лучше жить в провинции...

В других городах Казахстана цены на аренду жилья значительно ниже, чем в Алматы и Астане. Самые скромные показатели цен на аренду благоустроенного жилья, по данным БНС, были зафиксированы в Таразе (2,2 тыс. тенге за кв. м), а также в Туркестане, Актобе и Павлодаре (2,6 тыс. тенге за кв. м). В этих городах можно найти однокомнатные квартиры в хорошем состоянии за 80-100 тыс. тенге в месяц. Однако даже в этих городах цены на аренду жилья продолжают расти, хотя и не так быстро, как в мегаполисах.

Фото: на основе данных stat.gov.kz

Особенности национальной аренды

Хотя аренда в Астане одна из самых дорогих в стране, снимать жилье там относительно легче, чем во многих регионах. Это связано с более высокими доходами населения в столице, рассказала специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"В регионах, таких как Конаев, Талдыкорган, Караганда и Шымкент, арендная плата составляет значительную часть доходов, что делает аренду менее доступной. Например, в Конаеве аренда двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м обойдется в 186 тыс. тенге, что составляет 60,3% от средней зарплаты в городе. В Талдыкоргане, Караганде и Шымкенте этот показатель также превышает 50%".Эльвира Сагандыкова

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в западных регионах страны, таких как Атырау, Актау и Актобе, где доля арендной платы в доходах ниже. В этих городах можно найти доступное жилье и при этом иметь достаточно средств на другие расходы.

Что же делать с ценами?

Рост цен на аренду жилья создает серьезные проблемы для многих казахстанцев, особенно для тех, кто живет в крупных городах и в регионах с низкими доходами. Необходимо принимать меры для решения этой проблемы, включая увеличение строительства доступного жилья, развитие арендного рынка и повышение доходов населения.

Ранее мы рассказали, что депутаты Мажилиса предложили решить проблему казахстанцев с жильем, введя предельные цены аренды квартир. Так, депутат Нургул Тау отправила в кабинет министров запрос по этому поводу, в котором сообщила, что сегодня в стране арендуют жилье более 2 млн наших сограждан и предложила начать регулирование рынка аренды. 

Андрей Валентинов
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