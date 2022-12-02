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Авария на водопроводе в Петропавловске: все оборудование было новым

вода, брак, строительство Фото: скриншот видео
В Петропавловске незадолго до прорыва водопровода был произведен ремонт трубы. Авария произошла на новом оборудовании, сообщает Zakon.kz.

Ремонт был произведен некачественно. Произошел разрыв трубы диаметром 800 мм по стыку. Предположительно авария произошла из-за брака, рассказали в пресс-службе ТОО "Кызылжар су". 

"Предположительно по причине брака в строительстве. Снижено давление в городской сети. Ведутся работы по локализации повреждения", – говорится в сообщении.

1 декабря в Петропавловске произошел прорыв водопровода. В результате затопило улицы, сотни жителей остались без водоснабжения. Пострадали жители 15 многоэтажек, а также социальные объекты. Давление в трубах пришлось снизить по всему городу.

6 ноября в Петропавловске после снегопада уже случалось повреждение водопровода. Временно была отключена подача воды в 14 домах, понизилось давление по городу.


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