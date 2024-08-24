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Авария на водопроводе произошла в Семее

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 18:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 августа в городе Семей по ул. Каржаубайулы, дом 320/4 на водопроводе диаметром 100 мм произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Как передает городской Telegram-канал ABAY NEWS, водоснабжение данного жилого дома было приостановлено. Временное водообеспечение будет осуществляться с 18:00 до 21:00.

"Ремонтные работы начнутся завтра, 25 августа, в 09:00 и продлятся до полного завершения",– сообщили Telegram-каналу в ГКП "Семей водоканал".

Накануне в городе в тестовом режиме запустили подвижной состав на детской железной дороге.

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