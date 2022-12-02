Мошенница в Алматы "сняла порчу" с девушки в обмен на золото

Женщина обманула молодую девушку, украв у нее золото. В полиции города рассказали Zakon.kz, что подозреваемая задержана.

По данным полиции Алматы, женщина 1988 года рождения подошла к девушке на улице и во время разговора убедила, что на ней очень сильная порча, и ее отец заболеет.

Также мошенница отметила: можно "откупиться", проведя специальный ритуал.

После беседы девушка не раздумывая, поехала домой, собрала все золотые украшения и отдала незнакомке.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков уточнил, что подозреваемая задержана.

"Сумма ущерба составила около 250 тысяч тенге. На данный момент следователи работают над доказательной базой и устанавливают причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям". Есен Искаков





Стоит отметить, что в прошлом подозреваемая уже имела судимость за совершение аналогичных преступлений.

24 ноября сообщалось, что в Туркестанской области аферистка предлагала безработным трудоустройство.

